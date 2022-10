Serie B : Fabio Cannavaro a tenté de démissionner de Benevento

Après la défaite ce samedi après-midi à Côme (2-1), lors de la 10ème journée de Serie B, Fabio Cannavaro a posé sa démission de son poste d'entraîneur de Benevento, mais le président Oreste Vigorito l'a rejetée fermement, réitérant sa confiance placée en l'ancien défenseur de la Juventus et du Real Madrid. La direction du club de Campanie a néanmoins exigé un rassemblement d'urgence la semaine prochaine entre le staff et les joueurs, qui devront mettre les bouchées doubles pour trouver des solutions. Une mise au vert au cours duquel Cannavaro et ses assistants devront remettre les joueurs sur de bons rails.

Le technicien napolitain a expliqué les raisons de son geste : «J'ai démissionné étant donné les résultats obtenus jusqu'à présent. Le président l'a cependant rejetée et je considère cela comme un geste de grande confiance pour avancer plus fort. J'accepte la décision d'aller se mettre au vert, une mesure qui sera utile pour nous regrouper et nous lancer», s'est-il justifié devant les journalistes, présents en Lombardie. Le mythique capitaine de l'Italie, champion du monde en 2006, reste donc en place, pour le moment, malgré les deux points obtenus lors des quatre premières journées sur le banc des Stregoni en Serie B.