FC Metz : une offre de 5 M€ reçue pour Papa Amadou Diallo

Pur produit de Génération Foot, Papa Amadou Diallo est arrivé à Metz il y a deux saisons comme avant lui Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Mate Sarr ou encore plus récemment Lamine Camara. Après une période d’adaptation, l’ailier international sénégalais (1 cape) dont les principales qualités sont la vitesse, le dribble, le contrôle du ballon ainsi qu’une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne, réalise une excellente saison avec le club lorrain. Fer de lance de l’équipe de Stéphane Le Mignan, le vainqueur du CHAN et de la CAN U20 avec le Sénégal a grandement participé à la belle saison du FC Metz (7 buts et 4 passes décisives en 28 matches) qui a terminé au troisième rang, synonyme de barrage pour l’accession en Ligue 1.

Titulaire face à Dunkerque, il devrait également l’être face au Stade de Reims ce mercredi pour le barrage aller d’accession Ligue 2/Ligue 1. Il pourrait s’agir de l’un de ses derniers matches avec Metz. Selon nos informations, des discussions ont lieu actuellement entre le Slavia Prague, champion de République tchèque déjà qualifié en Ligue des Champions, et le club lorrain pour un transfert autour de 5 M€ de l’ailier gauche sénégalais de 20 ans actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026. A suivre.