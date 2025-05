Mercato : comment Lorient prépare son retour en Ligue 1

Une saison rondement menée et une montée bien méritée. Champion de Ligue 2, Lorient va retrouver la Ligue 1 un an seulement après l’avoir quittée. Olivier Pantaloni a pu s’appuyer sur ce qui était probablement le meilleur effectif du championnat à l’image Laurent Abergel, Junior Kroupi, Arthur Avom-Ebong, Julien Laporte, Darlin Yongwa ou encore Yvon Mvogo. L’entraîneur corse espère conserver l’ossature de son équipe type l’an prochain mais le mercato va passer par là et redessinera certains plans, d’autant que l’objectif ne sera pas le même à partir de la rentrée avec un maintien à assurer.

Les Merlus savent déjà qu’ils perdront vraisemblablement Eli Junior Kroupi, meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 réalisations à 18 ans. C’est tout simplement du jamais vu dans l’histoire de ce championnat. Acheté par Bournemouth 13 M€ cet hiver puis prêté à son club formateur jusqu’à la fin de saison, le jeune attaquant ne restera pas en Ligue 1 malgré la volonté de la direction bretonne. Le cérémoniel lors de la 34e journée au Moustoir avec un petit film en son honneur était bien un adieu au Moustoir, aux supporters et au club. Il faudra donc commencer par palier ce départ.

Un attaquant et un gardien à recruter en priorité

À ce poste, Sambou Soumano a donné satisfaction dans un rôle de 12e homme mais avec Aiyegun Tosin, Mohamed Bamba et le jeune Pablo Pagis, cela semble un peu juste pour tenir la distance en Ligue 1. D’autres départs d’importance sont à prévoir comme celui de Mvogo. Le meilleur portier de Ligue 2 avait déjà l’ambition de partir l’été dernier. En fin de contrat, il rêve d’Europe mais les places sont chères à son poste. D’après nos informations, Lorient suit le Norvégien Jonathan Fischer (23 ans, Fredrikstad FK) et le Grenoblois Mamadou Diop (25 ans), qui a pourtant prolongé en avril jusqu’en 2028.

La défense risque également de connaître des changements. Selon Le Télégramme, Gédéon Kalulu (27 ans) est invité à se trouver un nouveau challenge. Après sa très belle saison, Montassar Talbi (26 ans) est logiquement courtisé, lui qui a préféré rester dans le Morbihan l’an dernier et cet hiver malgré des sollicitations de la part d’écuries de Ligue 1 et italiennes. Le conserver s’avérera franchement compliqué alors que son contrat court jusqu’en 2027. Julien Laporte (31 ans) arrive lui à la fin de son aventure et de son bail. Le défenseur central qui occupait la charnière en compagnie de l’international tunisien devrait rebondir du côté de Montpellier.

Une défense en chantier

Toujours à ce poste, quid de Formose Mendy ? Le Sénégalais de 24 ans aurait déjà pu partir cet hiver, courtisé en Allemagne notamment (Stuttgart, Werder Brême, Augsbourg) mais il est finalement resté et a fini par perdre sa place sur la seconde partie de saison. Isaak Touré sera lui de retour après un prêt à l’Udinese durant lequel il s’est rompu les ligaments croisés en janvier. Lorient ne compte plus vraiment sur lui mais difficile de se séparer d’un joueur à l’infirmerie. Il faudra donc s’attendre à plusieurs arrivées en défense centrale. Le profil de Bamo Meïté (OM) plaît en interne selon La Provence, mais la direction cherche également un élément expérimenté.

La suite après cette publicité

Autre secteur de jeu à renforcer, le milieu de terrain où Julien Ponceau (24 ans) est bien parti pour prolonger d’après Ouest-France, lui qui est en fin de contrat. Arthur Avom (24 ans) sera lui sollicité après sa belle saison mais Lorient espère le conserver. Le club prospecte pour un joueur athlétique capable d’évoluer devant la défense et compte bien se séparer de Jean-Victor Makengo (26 ans), recrue la plus chère de l’histoire du club (11 M€) qui n’a jamais donné satisfaction. Un ailier rapide est aussi attendu pour renforcer un effectif dont le mercato sera aussi conditionné par les droits TV.