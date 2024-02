PSG : le frère de Marquinhos menace Daniel Riolo !

Même quand les choses tournent bien sur le terrain pour le PSG, cela peut déraper en coulisses. Hier soir, le club francilien a su s’imposer 2-0 face à la Real Sociedad, après avoir tremblé en première période. Et pour l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo, le cas Marquinhos a encore posé problème. On a connu le journaliste plus inspiré dans ses attaques, puisque le défenseur brésilien a été impeccable dans ses interventions mercredi soir. Ce qui ne l’a pas empêché de déclarer : « il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose.»

Et visiblement cette nouvelle sortie médiatique sur Marquinhos ne passe pas auprès de l’entourage du joueur. Le frère du capitaine parisien, très actif sur les réseaux sociaux, s’est fendu d’un message très clair. « Si tu es un homme, dis moi tout ce que tu as dis aujourd’hui en face. On verra qui va se chier dessus… J’espère que l’on va se rencontrer rapidement », a-t-il écrit en mentionnant Daniel Riolo. Ambiance.