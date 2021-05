Caen : Stéphane Moulin en pole, Philippe Montanier également suivi

« Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Stade Malherbe Caen a pris la décision de mettre un terme au contrat de Pascal Dupraz. Nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir», pouvait-on ainsi lire sur le site officiel du SM Caen en mars dernier. Depuis, l'intérim a été assuré par Fabrice Vandeputte et l'ex-défenseur Cédric Hengbart, qui ont obtenu le maintien ce week-end en battant Clermont (2-1) lors de la dernière journée de Ligue 2.

La suite après cette publicité

Pour leur succéder, la direction a coché plusieurs noms avec en tête de liste Stéphane Moulin. Le technicien de 53 ans est apprécié par les dirigeants normands et notamment le président du SMC Olivier Pickeu, qu'il a connu à Angers. Après 10 ans de bons et loyaux services à la tête du SCO, Moulin a décidé de quitter son club de coeur à la fin de la saison alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Le nom de Philippe Montanier circule également depuis quelques semaines dans les travées du Stade Michel d'Ornano.