Sarina Wiegman dans la short-list pour diriger la sélection masculine des Pays-Bas

Après la sélection masculine anglaise, qu’elle a d’ores et déjà refusée, Sarina Wiegman est maintenant dans le viseur de la fédération néerlandaise d’après The Telegraph. Insatisfaite des prestations des Oranje sous la houlette de Ronald Koeman (1 victoire face à Gibraltar et 3 défaites contre la France, la Croatie et l’Italie), la KNVB pense à la sélectionneuse de l’équipe féminine d’Angleterre.

La suite après cette publicité

À 53 ans, la Hollandaise vient de terminer la Coupe du Monde à la 2e place, seulement battue par l’Espagne en finale, après avoir été sacrée championne d’Europe il y a un an avec les Lionesses mais également en 2017 avec l’équipe nationale néerlandaise. Durant ce mandat d’ailleurs, elle avait aussi emmené les Pays-Bas en finale du Mondial féminin en France, en 2019. Un sacré CV.