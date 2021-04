Ligue 1-Coupe de France : on n'arrête plus la machine AS Monaco

La suite après cette publicité

Un double carré final. En cette fin de saison 2020-21, l'AS Monaco peut se mettre à rêver plus grand. Mercredi soir, les hommes de Niko Kovac ont frappé un joli coup en éliminant l'Olympique Lyonnais en quart de finale de la Coupe de France. Les Monégasques accèdent donc aux 1/2 finales de l'épreuve et restent toujours en course dans cette prestigieuse compétition. En plus de la victoire, les troupes de Niko Kovac ont mis au passage un petit coup sur la tête des Gones qu'ils affronteront le 2 mai prochain en championnat.

Un championnat que les pensionnaires du stade Louis II peuvent toujours remporter. Loin du podium durant la première partie de saison, le club princier est revenu en force à la fin de l'année 2020 avant de poursuivre sur sa lancée en 2021. Lors de cette nouvelle année, l'ASM a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues. Hormis une défaite face à Strasbourg le 3 mars dernier, Monaco a gagné 16 rencontres et a concédé 3 matches nuls. Le tout en proposant un jeu offensivement attrayant. Quatrième de L1 depuis le 15 janvier, l'écurie princière s'est emparée de la 3ème place depuis le 11 mars dernier.

Monaco peut-il tout rafler ?

Toujours à cette position à 5 journées de la fin, Monaco (68 points) peut encore y croire puisque l'écart est infime avec le LOSC (1er, 70 points), le PSG (2e, 69 points) et l'OL (67 points). Le club du Rocher pourrait réaliser une belle opération ce week-end puisque Lyon et Lille s'affrontent. Il faudra néanmoins battre Angers et faire ensuite des résultats face à Lyon, Reims, Rennes et Lens. Le sprint final s'annonce donc palpitant pour Niko Kovac et ses hommes, qui semblent dans une meilleure dynamique et qui sont bien armés pour jouer les trouble-fête avec Niko Kovac, qui a remporté 64,9% de ses rencontres sur le banc monégasque.

Niko Kovac a remporté 64,9% de ses rencontres sur le banc avec l'@AS_Monaco en compétition officielle(24/37). Seul Angelo Grizzetti(67,5%) a fait mieux dans l'histoire du club monégasque parmi les entraineurs à 30 matchs minimum. #OLASM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 21, 2021

Après la victoire contre Lyon, le Croate a refusé de s'enflammer. «C'était une victoire difficile. Vous ne pouvez pas venir à Lyon en pensant gagner aisément car c'est une superbe équipe de Ligue 1. Elle est aussi allée loin récemment en coupe d'Europe. On s'attendait à une rude bataille. On s'est crée beaucoup d'opportunités en deuxième période. On est très contents d'être qualifiés (...) On va analyser ce match comme l'OL. On a apporté quelques modifications ce soir à notre équipe. Je ne pense pas que ce match aura des répercussions sur le match de championnat dans dix jours contre l'OL». Ce qui est certain c'est qu'elle devrait donner de la confiance à une formation qui marche sur l'eau.