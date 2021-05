Real Madrid : Toni Kroos testé positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et la sélection allemande. Alors que les Merengues sont encore en course pour le titre de champion d'Espagne, à une journée de la fin de la Liga, et que l'Euro 2020 se profile, Toni Kroos (31 ans) a été testé positif au Covid-19, comme annoncé par la Casa Blanca ce lundi.

« Le Real Madrid CF annonce que notre joueur Toni Kroos a donné un résultat positif au test COVID-19 effectué aujourd'hui. Toni Kroos est en isolement depuis le vendredi 14 mai dernier, après avoir été en contact direct avec une personne qui avait été testée positive au COVID-19 », indique le communiqué du Real Madrid.