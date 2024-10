Al-Ittihad : ça commence mal pour Danilo Pereira

Cet été, le Paris Saint-Germain a mis un point final à son histoire d’amour avec Danilo Pereira. Celle-ci avait débuté en 2020, lorsque le club de la capitale souhaitait renforcer son milieu de terrain. Mais le Portugais a finalement occupé le rôle d’homme à tout faire chez les pensionnaires du Parc des Princes, puisqu’il est passé de sentinelle à défenseur central lorsque cela était nécessaire. Le tout, sans jamais rechigner à la tâche. Mais après quatre ans et 115 rencontres jouées toutes compétitions confondues (8 buts), l’international lusitanien (74 sélections, 2 buts) a été poussé vers la sortie. En effet, il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et des champions de France. La mort dans l’âme, il a donc accepté de s’en aller.

La suite après cette publicité

De Paris à Djeddah

Et rapidement, plusieurs écuries se sont positionnées pour tenter de le récupérer, à l’image de l’AS Monaco, de Fenerbahçe, de l’Atlético de Madrid ou encore de son ancien club, le FC Porto. Mais c’est finalement Al-Ittihad qui a raflé la mise contre un chèque de 5 M€. Avant de se lancer dans sa nouvelle aventure en Arabie saoudite, le natif de Bissau a eu quelques mots pour le PSG. «Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! »

À lire

Le retour de Neymar n’enchante pas vraiment les Saoudiens

Il a conclu ainsi : «j’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir». Un plaisir partagé, puisque les supporters ont rendu hommage au joueur âgé de 32 ans avec une belle banderole déployée face à Brest en septembre dernier. D’ailleurs, de nombreux fans parisiens n’ont toujours pas compris pourquoi ce véritable soldat, qui était vice-capitaine, avait été prié de s’en aller. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Depuis le 2 septembre, le polyvalent milieu de terrain est un joueur d’Al-Ittihad. Un club où plusieurs anciens de Ligue 1 évoluent, à l’image de Karim Benzema, Houssem Aouar, Moussa Diaby, N’Golo Kanté ou encore Fabinho. Le tout chapeauté par un certain Laurent Blanc.

La suite après cette publicité

Il n’a plus joué depuis plus d’un mois

Mais après près de deux mois chez le pensionnaire de Saudi Pro League, où en est Danilo ? Quelques jours après sa signature, il a rapidement été sur le pont puisqu’il joué dès le 15 septembre en championnat face à Al-Wehda. Titulaire, il a participé à toute la rencontre (90 minutes jouées, victoire 7 à 1). Puis, il a enchaîné face à Al-Hilal le 21 septembre (défaite 3 à 1). De nouveau dans le onze de départ, il est sorti sur blessure après 53 minutes de jeu. Rapidement, son club a expliqué qu’il était touché au mollet droit et qu’il manquerait quelques rencontres. En effet, cela fait plus d’un mois que le footballeur lusitanien n’a plus joué. Il a manqué 1 match en Kings Cup (contre Al-Ain) et 3 autres en championnat (contre Al-Khaleej, Al-Okhdood et Al-Qasdiah).

On peut en ajouter un quatrième puisqu’il ne prendra pas part à la rencontre face à Al-Riyadh ce jeudi soir. Arriyadiyah explique d’ailleurs qu’il devrait manquer aux siens encore durant un petit moment. La publication saoudienne précise qu’il est retourné au Portugal depuis quelques jours afin de suivre un traitement pour soigner sa blessure, qui traîne donc. Cela n’est pas une bonne nouvelle pour Al-Ittihad qui n’a pu compter sur lui que 143 minutes cette saison. Il a d’ailleurs surtout été utilisé en tant que défenseur central. Mais pour le moment, Laurent Blanc doit faire sans le Portugais, qui espérait certainement partir du bon pied à Djeddah en Arabie saoudite.