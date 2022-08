Le clash entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo fait exploser l'Angleterre, la saison de tous les records pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ronaldo rouge de rage !

En Angleterre, les propos d'Erik ten Hag ont fait grand bruit. Ce dernier a dénoncé le comportement de Cristiano Ronaldo en affirmant que c'était « inacceptable » de quitter un match à la mi-temps. Aujourd'hui, cela fait la Une de tous les tabloïds comme avec The Sun qui fait dans l'humour en parlant de «Tension», petit jeu de mots avec le nom du coach. Mais ce n'est rien comparé au Daily Star qui titre « Siuuu later », en référence à la mythique célébration de CR7 et l'expression « on se voit plus tard ». Le Daily Express est bien plus terre à terre et placarde un « hors service » sur sa Une, alors que pour le Daily Mirror : « tout est fini ». Ronaldo serait furieux après avoir appris la déclaration de Ten Hag.

Un Mbappé record !

Après un été de folie, Kylian Mbappé va encore plus marquer les esprits et l'histoire d'après Le Parisien qui explique que ce sera « une nouvelle saison record » pour lui. Depuis son arrivée à Paris, Mbappé a enchaîné les buts et il pourrait bien déjà marquer l'histoire de son club. En effet, comme le montre le journal, il devrait dépasser Cavani comme meilleur buteur de l'histoire du PSG, en Ligue 1, en Ligue des Champions et toutes compétitions confondues à l'issue de la saison. De quoi entrer un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain.

La Juve à fond sur Kostic

En Italie, c'est le mercato de la Juve qui fait réagir et Filip Kostic. Car la Vieille Dame revient à la charge pour le joueur de l'Eintracht Francfort, et pourrait bien dépasser West Ham sur ce dossier, si en croit La Gazzetta dello Sport. D'ailleurs, il fait aussi la couverture de Tuttosport qui évoque un « virage décisif pour le Serbe ». Le quotidien transalpin explique aussi que le dossier Leandro Paredes est toujours ouvert, et qu'en attaque, la Juve considère Luis Muriel comme l'option numéro 1.