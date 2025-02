Man Utd : Sir Jim Ratcliffe prépare plus de 100 départs

Depuis l’arrivée d’Ineos et de Sir Jim Ratcliffe, Manchester United n’est pas la fête. Outre les résultats sportifs décevants, le club mancunien doit composer avec la cure d’austérité imposée par la nouvelle direction. Ainsi, 250 employés ont été licenciés l’an dernier. Et ce n’est pas terminé.

Ce mardi, le Daily Mail révèle que Sir Jim Ratcliffe, qui serre plus que jamais la ceinture à MU et qui veut réduire le personnel au sein du club (il y avait 1112 employés à son arrivée, nldr), envisage de mettre à la porte plus de 100 employés du club. L’idée est de pouvoir libérer des fonds afin de les investir sur l’équipe première.