OL : l'été agité d'Anthony Lopes

Gardien titulaire indiscutable de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2013/2014, Anthony Lopes (30 ans) n'a sans doute pas vécu un été aussi agité que celui de cette année. La raison ? L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Peter Bosz, et la volonté de celui-ci d'enrôler un concurrent de taille : André Onana (Ajax). Pendant de longues semaines, les Gones semblaient bien partis pour recruter l'ancien joueur du Barça, avant que tout ne s'écroule.

Scruté par les médias, l'international portugais pensait en avoir fini avec toute agitation jusqu'à ce que son président, Jean-Michel Aulas, lâche un pavé dans la mare il y a trois jours. «Tout est possible sur la fin du mercato. Depuis l'arrivée de Peter Bosz, on fait tout avec son avis. On a parlé avec lui d'un gardien, on a essayé de le faire. Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana».

L'OL va-t-il parvenir à mettre un concurrent de taille dans les pattes de Lopes ? Une chose est sûre, toutes ces rumeurs n'affectent pas le rendement du portier lusitanien. Décisif face à Nantes, Lopes a su résister aux 18 tirs adverses pour permettre aux siens de repartir de la Beaujoire avec la victoire (1-0). Présent en conférence de presse, Peter Bosz a logiquement été interrogé sur la situation de son portier. Et le Batave n'en démord pas. La venue d'un concurrent de poids n'est pas une hérésie, malgré le statut de Lopes à l'OL.

«Je n'envoie aucun message»

«Il est très important pour nous, pas seulement aujourd'hui. Il a aussi très bien joué les matches d'avant. C'est un bon gardien, mais dans les grands clubs, il n'y a pas qu'un bon gardien, il y en a plusieurs. Il montre aujourd'hui encore qu'il n'y a aucun problème pour un grand gardien d'avoir de la concurrence». De son côté, Anthony Lopes a rapidement évacué cette question qui dérange.

«C'est mon travail, j'essaie de le faire du mieux possible. Il y a des matches où ça va être un peu plus calme, d'autres comme ce soir (hier) où je vais avoir un peu de travail, mais ça reste mon boulot. Mon travail c'est d'être le plus décisif possible, d'être déterminant et de ne pas encaisser de but, ce qui a été fait ce soir (hier). Je n'envoie aucun message, je me concentre sur mes performances. Le reste, je ne le contrôle pas donc je reste concentré sur moi-même». Lopes n'est pas près de lâcher.