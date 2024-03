Ligue 1 : les nommés pour le trophée de joueur du mois de février

L’UNFP vient de dévoiler les trois nommés pour le trophée de joueur du mois de février qui peuvent succéder à Martin Terrier, lauréat de ce titre honorifique en janvier. On retrouve l’homme à tout faire du Stade Brestois, Pierre Lees-Melou et les artilleurs du LOSC, Jonathan David, et de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang.

Les trois hommes ont tous disputé le même nombre de matchs en février (4). Le Brestois a inscrit 2 buts, dont celui de la victoire contre l’OM. Le Lillois est lui en très grande forme avec 5 réalisations et une passe décisive, tandis que le Gabonais cumule 2 buts inscrits le même jour contre Montpellier. Résultat des votes le 18 mars prochain.