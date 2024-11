Colombie : Radamel Falcao rentre encore plus dans l’histoire

« El Tigre » continue de marquer. Exilé en Colombie, au Millonarios (D1), Radamel Falcao a inscrit, ce jeudi, le 347e but de sa carrière contre Boyaca Chico. À 38 ans, il devient le meilleur buteur colombien de l’histoire. Il dépasse Victor Hugo Aristizabal, passé par l’Atlético Nacional, Valence, Sao Paulo et Cruzeiro.

Falcao, qui est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection colombienne, a marqué 36 buts avec la Tricolor. En club, il a inscrit 311 réalisations, dont 83 en quatre saisons à l’AS Monaco (2013-2019), plus que dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Vainqueur de l’Europa League en 2012 avec Porto et en 2013 avec l’Atlético de Madrid, il a marqué 72 buts avec le club portugais et à 70 reprises avec les Colchoneros. Il est également passé par River Plate (45) Chelsea (1), Manchester United (4), Galatasaray (20) et le Rayo Vallecano (12).