Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana a pris une grande décision pour son avenir

West Ham, Nottingham Forest, l’Inter Milan, Manchester United… L’été dernier, déjà, Youssouf Fofana (24 ans) ne manquait pas de courtisans. Déterminé à l’idée de s’offrir un nouveau challenge, le milieu de terrain monégasque s’était finalement confronté, avec dureté, au jeu du mercato. Peu emballé sur certains projets, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 sur le Rocher avait également dû abandonner l’idée de rejoindre certains clubs pourtant intéressants à ses yeux mais ne répondant pas aux volontés de la direction asémiste : à savoir un transfert sec. Quelques mois plus tard, l’identité des formations à l’affût semble avoir changé mais l’intérêt reste le même.

Youssouf Fofana ferme la porte à un départ… pour l’heure !

International français (15 sélections, 2 buts) et pilier de l’entrejeu monégasque, Youssouf Fofana est un être désiré. Dans cette optique, la Juventus Turin, Manchester United et le Paris Saint-Germain continuent de suivre, avec intérêts, les performances du natif de la capitale française. La présence de nombreux émissaires, week-end après week-end, au stade Louis-II n’aura d’ailleurs échappé à personne. Dernièrement, Mundo Deportivo ajoutait même que le FC Barcelone serait également dans la course pour s’offrir le droitier d’1m85 l’été prochain. Oui mais voilà, selon les dernières informations de Nice Matin, qui ne confirment pas une possible prise de contact des Catalans pour l’intéressé, le numéro 19 de l’ASM semble actuellement avoir une autre idée en tête.

Loin des envies de départ exprimées au cours des derniers mois, Youssouf Fofana serait, en effet, aujourd’hui bien moins enclin à un départ cet hiver. Grand artisan de l’actuelle troisième place détenue par l’AS Monaco en championnat, l’ancien joueur du Racing Club de Strasbourg réalise un début de saison étincelant. Titulaire indiscutable et capitaine du collectif monégasque lorsque Wissam Ben Yedder ne joue pas, le Tricolore rayonne et ses statistiques ne font que renforcer le constat d’un épanouissement certain. Auteur de 3 passes décisives et un but en 14 matches depuis le début de l’exercice 2023-2024, Fofana brille. «Je suis très très content d’être resté», assurait, à ce titre, le protégé d’Adi Hütter en septembre dernier.

L’Euro 2024 en ligne de mire, Adi Hütter en facteur X…

Impressionnant dans l’impact, omniprésent dans le duel, précieux dans l’orientation du jeu et doté d’un volume de jeu au-dessus de la moyenne, le milieu monégasque affiche, par ailleurs, une formidable complémentarité avec Denis Zakaria. Autant de qualités lui permettant de conforter sa place en équipe de France et sur le Rocher… Comme indiqué par le quotidien niçois, le Francilien n’est ainsi pas obsédé par un départ cet hiver et se voit plutôt finir la saison à l’ASM. Malgré les nombreuses convoitises dont il fait l’objet, l’international français n’a, en effet, aucune intention de prendre un trop grand risque, qui plus est à six mois de l’Euro 2024. Menacé par l’éclosion du jeune Warren Zaïre-Emery, le Monégasque a, malgré tout, prouvé toutes ses qualités aux yeux de Didier Deschamps, inscrivant notamment ses deux premiers buts en sélection contre Gibraltar (14-0) et en Grèce (2-2).

Plus que ce futur radieux envisagé avec l’équipe de France, un autre facteur peut justifier la volonté actuelle du joueur de rester, pour l’heure, au sein de la Principauté. Sous les ordres d’Adi Hütter, Youssouf Fofana s’épanouit pleinement. Plus qu’un simple récupérateur, rôle qui lui est confié lors de ses passages en bleu, le milieu de terrain de l’AS Monaco évolue en tant que relayeur avec l’Autrichien. Plus libre et véritable leader de ce collectif asémiste, Fofana prend également une place bien plus importante dans le vestiaire, notamment après les départs de Tchouameni, Disasi ou encore Badiashile. Proche des joueurs étrangers du club (Minamino, Golovin), le Français de 24 ans entend donc bien poursuivre sur cette belle dynamique, à la fois sur le plan individuel mais également d’un point de vue collectif en portant les siens vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement comblé sur le Rocher, Youssouf Fofana semble donc bien décidé à rester. Pour le PSG, il faudra donc certainement repasser l’été prochain…