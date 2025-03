Le match de l’OM a fait exploser Samir Nasri !

Alors que l’Olympique de Marseille avait son destin entre ses mains il y a quelques semaines, la série récente de défaites a fait beaucoup de mal aux ambitions du club, et l’a installé dans une crise dangereuse. De quoi faire enrager l’ancien olympien Samir Nasri… Invité sur le live d’annonce de la Kings League organisé par son ami et collègue Amine, l’ancien ailier d’Arsenal et de Manchester City n’a pas mâché ses mots.

«L’OM ? Ça me casse la tête. Faut qu’ils se qualifient en Ligue des Champions, mais ils me font peur. T’as encore Monaco et Lille à jouer. Le match à Reims ? J’ai failli casser mon ramadan à cause d’eux. Les matchs contre des blocs bas, ils n’y arrivent pas», a expliqué Nasri pour justifier les problèmes que Marseille a eu récemment face à Auxerre, Lens et Reims. Dépassé par l’AS Monaco, les Marseillais sont désormais sous la menace de Lille et Nice, à seulement deux points d’eux au classement.