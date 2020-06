La LFP dévoile les ballons officiels de la saison 2020-21

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas s'est battu afin que la saison 2019-2020 puisse aller à son terme, comme cela s'est fait dans les autres grands championnats européens. Mais le président de l'OL n'a pas eu gain de cause. Et l'exercice en cours a été stoppé définitivement. Il est désormais temps de tourner la page et se concentrer sur la prochaine saison. Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé les nouveaux ballons qui seront utilisés par les équipes du championnat de France.

La suite après cette publicité

«La LFP et uhlsport dévoilent la version 2020-2021 d’Elysia, le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, qui sera utilisé en match officiel dès la première journée de championnat. Pour cette nouvelle saison, le design d’Elysia a été repensé. Si l’on retrouve dans sa construction les panneaux en hexagone, symbole de la France et du trophée de la Ligue 1 Uber Eats, le ballon intègre cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo qui enflamment l’ensemble ! Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom fait référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises. uhlsport a développé une gamme complète de ballons Elysia pour la pratique en club et de loisir, disponibles dans tous les bons magasins de sport. Partenaire historique de la Ligue de Football Professionnel, uhlsport est le fournisseur du ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT pour cinq saisons, depuis 2017-2018 et jusqu’à 2021-2022.» La LFP a aussi présenté le ballon officiel de la saison 20-21 de L2. «La LFP et uhlsport dévoilent la version 2020-2021 du Triomphéo, le ballon officiel de la Ligue 2 BKT, qui sera utilisé en match officiel dès la première journée de championnat. »