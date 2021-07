Jorge Mendes prépare un mercato XXL !

A 55 ans, Jorge Mendes est considéré comme l'agent le plus puissant de la planète football. A la tête de la société Gestifute, l'homme d'affaires possède un sacré carnet d'adresses et un prestigieux portefeuille d'entraîneurs (Simeone, Mourinho) et de joueurs. Et justement, plusieurs de ses clients sont concernés par ce mercato d'été 2021. De quoi donner du travail au natif de Lisbonne, qui vient de signer il y a quelques jours Paulo Iago, grand espoir du Real Madrid.

Après avoir notamment géré les transferts d'André Silva (Leipzig), Rayan Aït-Nouri (Wolverhmapton) et Rui Patricio (AS Roma) lors de cette intersaison, il va enchaîner avec d'autres dossiers importants. L'un d'eux concerne Renato Sanches (23 ans). Auteur d'une belle saison à Lille et d'un Euro plutôt convaincant, le milieu portugais intéresse Liverpool, qui pense à lui après le départ de Wijnaldum. Il faudra convaincre des Dogues qui ne braderont pas l'ancien joueur du Bayern Munich.

Des dossiers chauds à gérer partout en Europe

Internationaux portugais également, Bernardo Silva (26 ans) et João Cancelo (27 ans) ne seront pas retenus en cas de bonne offre assurait la presse anglaise récemment. Un double échange avec le Barça avait été un temps mentionné. Ruben Neves (24 ans), lui, est dans les petits papiers d'Arsenal. Les discussions sont en cours entre l'agent du joueur sous contrat jusqu'en 2023 et les dirigeants des Gunners selon le Daily Mail. Toutefois, Wolverhampton demanderait un peu plus de 41 millions d'euros.

Valence en demande un peu moins pour Gonçalo Guedes (24 ans). Le prix du joueur a été fixé à 35 millions d'euros. Mais il est possible qu'il parte pour moins puisque le club ché veut s'en débarrasser, ce qui n'aide pas pour négocier. Malgré tout, quelques écuries, comme Séville, Villarreal ou encore la Fiorentina, se sont renseignés. Jorge Mendes doit aussi surveiller la situation de Rafael Leão (22 ans). L'AC Milan, qui n'est pas forcément pour une vente, n'exclut rien en cas de bonne proposition.

Des cas épineux

Un montant de 25M€ pourrait convaincre les Lombards de le laisser filer. Et justement, ça se bouscule au portillon. Wolverhampton, le Borussia Dortmund, l'OM font partie de la liste de ses courtisans. Pour James Rodriguez (30 ans), la situation est bien différente. Après avoir rejoint Everton l'an dernier pour rejoindre Carlo Ancelotti, le Colombien veut s'en aller à présent puisque son coach a filé au Real Madrid. Un retour au sein de la Casa Blanca a été un temps évoqué.

Mais l'ancien joueur de Monaco, sous contrat jusqu'en 2022 avec une option pour une année supplémentaire, cherche une porte de sortie. Alors que Mendes l'a proposé à l'Atlético et à Naples, l'AC Milan suivrait son cas. Le joueur a aussi fait récemment un appel du pied à son ancien club, le FC Porto. Son ancien coéquipier, Radamel Falcao (35 ans), est lui poussé vers la sortie à Galatasaray. Le club turc connaît de grandes difficultés financières et avec son salaire de 5M€ par an, El Tigre coûte cher.

L'avenir de CR7, priorité n°1

Récemment, il a été proposé à Braga. La MLS aussi le suit depuis un bon petit moment. Jorge Mendes aura aussi fort à faire pour trouver un club à Diego Costa (32 ans), libre depuis la fin de son aventure à l'Atlético. Il a notamment été en contact récemment avec Besiktas. Enfin, en plus d'autres dossiers parallèles, le super agent va devoir régler la question de l'avenir de sa star n°1: Cristiano Ronaldo (36 ans). Sous contrat jusqu'en 2022, il discute prolongation avec la Juventus.Mais la Vieille Dame ne serait pas contre s'en séparer, puisque Massimiliano Allegri préférerait construire son équipe autour de Paulo Dybala.

Rien n'est encore donc décidé pour le Portugais, qui suit avec attention ce qu'il se passe au PSG. Le projet XXL du club français ainsi que la présence d'anciens Madrilènes (Navas, Di Maria, Sergio Ramos) lui donnent envie de venir selon nos informations. Son agent discute déjà salaire et contrat avec Paris nous a-t-on fait savoir. Ce serait une bonne alternative en cas de départ de Kylian Mbappé. Sur tous les fronts cet été, Jorge Mendes, l'homme au milliard d'euros en transferts cumulés, va encore peser lourd sur le mercato !