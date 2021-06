EdF : Karim Benzema et son penalty manqué

De retour en équipe de France après de nombreuses années d'absence, Karim Benzema a retrouvé le maillot bleu mercredi soir lors du match amical face au Pays de Galles (3-0). Titulaire en attaque, l'avant-centre du Real Madrid a été intéressant mais n'a pas trouvé le chemin des filets malgré plusieurs occasions. KB9 a d'ailleurs raté un penalty. Pas d'inquiétude cependant comme il l'a expliqué dans un entretien à l'AFP.

«Non, tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut», a déclaré l'ancien joueur de l'OL comme le relaye France 24.