Mercato Bordeaux : Josh Maja est déjà très courtisé

Après avoir enchaîné des prêts peu concluants du côté de Stoke City et Fulham, Josh Maja renaît. L’attaquant anglais de 24 ans s’est enfin imposé comme un titulaire indiscutable du côté de Bordeaux en Ligue 2. Quatre ans après avoir débarqué en provenance de Sunderland, celui qui s’était fait connaître grâce à une série Netflix s’est enfin acclimaté. Cette saison, il a véritablement gagné en confiance et a surtout trouvé le chemin des filets régulièrement. Auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 33 matches cette année, il est l’un des grands artisans de la seconde place au classement de Ligue 2 des Girondins qui permet pour l’instant aux supporters de rêver d’un retour dans l’élite française en fin de saison.

Un choix payant et intelligent pour le joueur puisqu’il avait l’occasion de quitter les Girondins l’été dernier alors que le club venait de descendre sportivement en Ligue 2 et craignait de disparaître après le passage devant la DNCG. Malgré l’instabilité du club, l’international nigérian avait décidé de rester pour aider le club à remonter dans l’élite. Pour rester, il avait décidé de prolonger d’un an en diminuant nettement son salaire pour permettre au club d’enregistrer ses recrues de l’été. Un joli geste pour la direction qui a donc pu renforcer l’équipe. Et de quoi forcément plaire à David Guion son coach qui avait expliqué vouloir installer Maja au centre de son projet sportif. ««On avait discuté avec Josh de sa situation à la fin de l’été. On avait convenu qu’il se prépare de la meilleure des façons. À partir de septembre, il a senti la confiance dans notre projet qu’on voulait plus offensif dans le jeu. Il est dans une bonne dynamique. Aujourd’hui, il est complètement inscrit dans la durée avec les Girondins, expliquait l’ancien coach de Reims.» Justement, après sa bonne saison à Bordeaux, l’avenir de Josh Maja est remis sur la table. Car l’attaquant sera en fin de contrat cet été. Et selon nos informations, le joueur dispose d’une prolongation de contrat automatique d’un an en cas de montée des Girondins.

Un profil qui séduit la Ligue 1 et l’Angleterre

Très à l’aise avec ses coéquipiers dans le vestiaire, important dans le système de David Guion, le joueur se sent très bien à Bordeaux et n’a pas l’intention de partir si le club monte en Ligue 1. Il aimerait prouver sa valeur en première division et prendre sa revanche alors qu’il n’avait pas su s’imposer à ses débuts en Gironde (9 buts en 47 matches de L1) -. Mais il est tout de même suivi de très près par des clubs anglais (où il garde toujours une belle cote) et des clubs de Ligue 1 qui apprécient beaucoup son profil.

Selon nos indiscrétions, Josh Maja dispose également déjà d’une offre du Real Valladolid qui lutte actuellement pour le maintien en Liga. Mais son avenir dépendra donc surtout du sort des Girondins de Bordeaux dans le sprint final en Ligue 2. Pour rappel, le club au scapulaire est actuellement deuxième de Ligue 2 (et donc provisoirement en passe de monter en L1) avec 1 point d’avance sur le FC Metz à 7 journées de la fin. Une montée sera donc essentielle pour retrouver son prestige et espérer conserver ses meilleurs joueurs dont fait partie Josh Maja, meilleur buteur du club et 4e meilleur buteur du Championnat de L2.