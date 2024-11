Brésil : Neymar reçoit un message fort

Hier soir, Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil, a évoqué le cas Neymar Jr. Alors que certains avaient évoqué son possible en novembre, avant qu’il se blesse de nouveau avec Al-Hilal; le coach de la Seleção a avoué qu’il ne l’aurait certainement pas convoqué. «Je pense qu’à l’époque, il aurait été trop tôt pour imaginer un retour. Pour tout ce qui s’est passé lors du premier match auquel il a participé, je pense que cela a montré que nous surveillions sa situation en toute sécurité et que nous avions la bonne attitude. Puisse-t-il sauver sa meilleure condition au sein de son club pour que plus tard, oui, il puisse être un joueur très important ici. Il est fondamental, je ne doute pas qu’il continuera à grandir avec lui dans notre équipe.»

Il a ajouté : «je n’ai jamais caché l’admiration, le respect et l’affection que j’ai pour lui. Tout le monde connaît les conditions et le potentiel dont il dispose. L’attente de son retour est très grande. J’aimerais aussi qu’il revienne. J’espère que cela viendra si cela se produit en mars ou plus tard, je ne sais pas. Cela dépendra de son rétablissement complet, c’est tout ce que nous souhaitons. Je suis convaincu qu’avec Neymar, la performance de l’équipe brésilienne sera encore meilleure, si Dieu le veut.» Neymar, actuellement à l’infirmerie, espère bientôt retrouver les terrains et son pays.