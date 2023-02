EdF (F) : les Bleues dominent facilement l’Uruguay

L’équipe de France féminine recevait l’Uruguay à Angers pour une rencontre amicale. Les Bleues se projetaient rapidement vers l’avant et le ballon venait heurter la barre transversale après un centre contré de Kenza Dali (8e). Quelques minutes plus tard, sur un corner, Wendy Renard, seule devant le but, plaçait une tête qui passait juste au-dessus des cages adverses (22e). Finalement, Kessya Bussy trouvait la faille après un ballon relâché par la gardienne uruguayenne (26e, 1-0) mais les joueuses de Corinne Diacre concédaient l’égalisation dans la foulée (32e, 1-1).

Les Bleues ne doutaient pas longtemps non plus puisque Kenza Dali redonnait l’avantage à l’équipe de France encore plus rapidement que l’égalisation uruguayenne (34e, 2-1). Avant la pause, Wendy Renard donnait un peu plus de largeur au score d’une tête imparable (43e, 3-1). Au retour des vestiaires, Maëlle Lakrar était la première joueuse à trouver la faille pour les Bleues mais sa réalisation était finalement annulée (57e). Ce n’était que partie remise alors que Sandie Toletti (71e, 4-1) et Naomie Feller (79e, 5-1) permettaient aux Bleues de se faciliter la fin de la rencontre.

