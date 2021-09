Ajax Amsterdam : Marc Overmars met la pression à André Onana

La situation d'André Onana (25 ans) ne plaît pas à l'Ajax Amsterdam. Sous contrat jusqu'à l'été 2022 avec le club néerlandais, le portier camerounais n'a toujours pas prolongé et n'a pas souhaité quitter l'Ajax cet été malgré les offensives de l'Olympique Lyonnais. Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, s'est expliqué sur la situation de son gardien sur le site officiel du club et affirme qu'il a refusé de prolonger son contrat.

«Nous avons été très clairs. Nous essayons de prolonger son contrat depuis un certain temps. Cela n'a pas fonctionné. Ensuite, on lui a proposé un transfert lors de la dernière fenêtre de mercato. Cela n'a pas marché non plus. (...) Nous devons aller de l'avant en tant que club. Nous avons fait venir deux gardiens (Jay Gorter et Remko Pasveer). C'est possible qu'il parte cet hiver, mais il faut que ce soit pour une somme d'argent convenable. Sinon, comme je l'ai dit, nous devons prendre des chemins différents. Si l'offre n'est pas à la hauteur des attentes, il partira libre en juin», a-t-il lâché. Alors qu'il a fait son retour à l'entraînement la semaine passée, André Onana est également toujours suspendu pour dopage jusqu'au 4 novembre 2021.