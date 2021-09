Qualif. CdM 2022 : le Portugal s'impose tranquillement en Azerbaïdjan

Le Portugal enchaîne. Après une victoire poussive contre l'Irlande (2-1), les hommes de Fernando Santos se sont tranquillement imposés à Bakou, face à l'Azerbaïdjan. Sans Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva et Diogo Jota composaient le trio d'attaque. Et rapidement, les trois éléments offensifs de la Séleçao faisaient la différence. Peu avant la demi-heure de jeu, Bruno Fernandes lançait en profondeur Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City pouvait ouvrir le score à l'aide du poteau (1-0, 26e).

Quelques minutes plus tard, André Silva pouvait reprendre une remise de Diogo Jota et conclure dans le but vide (2-0, 31e). Peu inquiété dans cette partie, le Portugal a loupé beaucoup d'occasions pour aggraver le score, mais c'est finalement Diogo Jota qui a mis fin aux espoirs des Azerbaïdjanais, de la tête (3-0, 75e). Une victoire qui permet aux Portugais de prendre la tête du groupe A, avant le déplacement de la Serbie en Irlande, ce mardi. L'Azerbaïdjan reste lanterne rouge, avec un seul point pris.