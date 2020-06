Jorge Jesus prolonge d'un an avec Flamengo

Et une saison de plus pour Jorge Jesus. L'entraîneur portugais de Flamengo a prolongé son bail d'une saison avec le club brésilien. L'ancien de Benfica et du Sporting est désormais lié au dernier vainqueur de la Copa Libertadores jusqu'en 2021.

Arrivé en 2019, le coach de 65 ans n'a pas tardé à convaincre tout le monde au Mengão. Outre le succès du club sur la scène continentale en novembre dernier, Flamengo est devenu champion du Brésil. Ça valait bien une prolongation.