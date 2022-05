LdC : Karim Benzema remporte le prix du but de la saison

Quelle saison pour Karim Benzema. Déjà vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l'avant-centre enchaîne également les trophées individuels. Déjà sacré meilleur buteur du Championnat d'Espagne avec 27 réalisations, il a également remporté le prix du meilleur joueur de Ligue des Champions, sur la saison 2021-22.

Et l'UEFA vient d'annoncer que l'ancien Lyonnais avait aussi remporté le prix du plus beau but de la saison. Son coup de tête décisif contre Chelsea, lors du quart de finale aller, a été récompensé. Lui qui avait d'ailleurs inscrit un nouveau triplé pour donner la victoire aux Merengues, à Stamford Bridge (3-1).