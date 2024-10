Benfica va devoir payer 10 M€ à Roger Schmidt

Depuis le 31 août dernier, Roger Schmidt n’est plus l’entraîneur du Benfica Lisbonne. Néanmoins, le club présidé par Rui Costa n’en a pas fini avec lui. En effet, Schmidt était sous contrat jusqu’en 2026. Le club lisboète va donc lui verser une somme d’argent suite à la résiliation de son contrat. Et d’après Record, cette somme s’élève à 10 millions d’euros. Les avocats de l’ancien entraîneur du PSV Eindhoven et les représentants du Benfica doivent encore finaliser l’accord.

Roger Schmidt a été remplacé sur le banc du Benfica par Bruno Lage. Depuis l’arrivée du technicien lusitanien, les pensionnaires de l’Estadio da Luz n’ont pas connu la moindre défaite. Actuel 3e de la Liga portugaise, le Benfica occupe la même place dans la phase de championnat de Ligue des champions et s’est notamment imposé contre l’Atlético de Madrid (4-0).