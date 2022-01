Trabzonspor fonce sur Zinedine Ferhat

Ardemment courtisé par Montpellier et Saint-Étienne, et comme nous l'évoquions récemment le Celtic Glasgow, Zinedine Ferhat pourrait finalement filer en Turquie. Grand artisan du maintien du club gardois il y a deux ans (3 buts et 4 passes décisives en 26 matches de Ligue 1), le meneur de jeu réalisait un exercice encore plus consistant la saison dernière (6 réalisations, 10 offrandes en 33 rencontres de championnat) malgré la relégation en bout de piste. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ferhat (28 ans) ne devrait pas s'éterniser à Nîmes, qui navigue à la 10ème place du classement.

La suite après cette publicité

Selon nos informations proches des dirigeants de Trabzonspor, les Turcs ont érigé Zinedine Ferhat en tant que recrue prioritaire. Disposant de moyens financiers importants pour l'été prochain, des discussions pourraient être engagées entre les parties dans les prochains jours. Les dirigeants turcs ont pour mission de coiffer la concurrence. L'entraîneur Abdullah Avcı apprécie particulièrement la mentalité du milieu offensif, et il est persuadé que son profil est parfaitement adapté à la philosophie de son équipe