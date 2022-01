Alexis Flips attise les convoitises

L'âge importe peu au Stade de Reims. Une politique bénéfique à de nombreux jeunes joueurs du club champenois comme Hugo Ekitike (19 ans, Nathanaël Mbuku (19 ans) ou encore El Bilal Touré (19 ans). Depuis le début de la saison, l'un des jeunes les plus en vue côté rémois demeure Alexis Flips (21 ans), auteur d'une bonne demi saison dans cet exercice 2021-2022 en Ligue 1. Capable d'évoluer sur l'aile droite comme à gauche, le natif de Villeneuve-d'Ascq commence à attirer les convoitises. A un deux et demi de la fin de son contrat, il est perçu par les directions sportives de plusieurs solides clubs européens comme un joueur au potentiel intéressant à ce poste.

Certains sont passés très récemment à l'action dans le dossier Flips et sont renseignés auprès du club français sur les conditions de sortie. C’est le cas notamment de Villarreal et de Francfort qui se sont positionnés sur le dossier ces derniers jours. Très récemment, Watford s'est également positionné. Les Anglais sont sensibles au profil du joueur et ont pris des renseignements. Alors que la valorisation du Français se situe autour de 7 M€, ce dossier peut-il rapidement aboutir ? Officiellement le joueur n'est pas sur le marché cet hiver. Mais dans le foot, on ne sait jamais.