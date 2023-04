Classement FIFA : l’Argentine désormais leader, la France grimpe d’une place

La FIFA a dévoilé ce jeudi le nouveau classement mondial masculin des équipes nationales. Championne du monde en titre en décembre dernier, l’Argentine s’est emparée de la première place pour la première fois depuis 6 ans. Leader du classement depuis mars 2022, le Brésil chute au 3e rang après son élimination en quarts de finale de Coupe du Monde face à la Croatie (1-1, 4-2 tirs au but)

De son côté, l’équipe de France réalise une jolie opération. Troisièmes lors du dernier classement publié en décembre dernier, les joueurs de Didier Deschamps grimpent d’une place et talonnent désormais leur bourreau de Lusail, l’Argentine. Avec cette nouvelle position, les Bleus se hissent pour la première fois depuis mai 2021 dans le top 2 du classement FIFA.

Le Maroc reste 11e, pas d’autres changements non plus dans le top 10

Aucun autre mouvement majeur à souligner dans le top 10. La Belgique, éliminée dès la phase de groupe de la dernière Coupe du Monde campe à la 4e position. L’Angleterre est 5e, suivie des Pays-Bas et de la Croatie. Malgré leurs récentes désillusions, l’Italie, le Portugal et l’Espagne complètent ce top 10.

À noter que le CHAN (Championnat d’Afrique des nations) n’a pas été comptabilisé dans les performances du Maroc, ce qui explique sa 11e place toujours occupée (le Maroc s’était retiré du tournoi pour des raisons politiques). Statu quo au classement CAF, puisque les Lions de l’Atlas restent leader devant le Sénégal, vainqueur du tournoi, qui grimpe d’une place et se trouve désormais 18e. La Tunisie, 30e en décembre dernier, se place désormais 28e. L’Algérie de son côté réalise un grand bond grâce à sa finale du CHAN, et gagne 6 places (34e désormais). La mauvaise opération dans la zone Afrique revient en revanche au Cameroun, qui perd 9 places au classement FIFA (43e) et 3 au classement CAF (7e).