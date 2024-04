Lens : Franck Haise vole au secours d’un Elye Wahi sifflé par Bollaert

Opposé à la lanterne rouge Clermont, le RC Lens a enfin renoué avec le succès un mois et demi après sa dernière victoire en championnat. Si l’essentiel a été assuré par les Sang et Or, à savoir s’assurer les trois points pour continuer à rêver de l’Europe, ils ont cruellement manqué de réussite devant le but adverse à l’image d’Elye Wahi (21 ans). Aux avant-postes, l’attaquant français a vendangé plusieurs opportunités ce qui lui a valu d’être sorti sous les huées du public de Bollaert. Fidèle à lui-même, Franck Haise a souhaité défendre son poulain.

«Quand on n’a pas gagné depuis un moment et qu’on gagne, ça fait toujours du bien, même si on aurait dû marquer davantage. On a gagné, c’est le principal. Wahi ? Je dis plus rien à ceux qui sifflent, je suis avec mes joueurs. C’est comme ça, c’est la vie, il a beaucoup marqué ces derniers temps, le gardien a été très bon. On sait qu’il est complètement avec nous, c’est le plus important. Le public est certainement devenu trop gourmand mais ce n’est pas très grave, c’est notre faute. On a fait 84 points, ils pensent que ça va se répéter tous les ans», a-t-il déclaré au micro de Canal+. Pour rappel, Elye Wahi compte 7 buts en 24 matchs de Ligue 1 cette saison.