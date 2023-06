Qatar - Nouvelle-Zélande interrompu pour cause de racisme

La rencontre entre le Qatar et la Nouvelle-Zélande a été définitivement interrompue après que les Kiwis n’aient pas voulu revenir sur la pelouse au moment de lancer la deuxième mi-temps de ce match amical entre les deux nations. Si les Néo-zélandais menaient d’un petit but, leur coéquipier, Michael Boxall, aurait été victime de racisme de la part d’un joueur adverse. En effet, à la 40e minute de la rencontre, le Qatari Yusuf Abdurisag a semblé s’adresser au joueur de 34 ans avant un coup franc. S’il est impossible d’entre les mots échangés entre les deux joueurs, les Néo-zélandais ont tout de suite réagi avec véhémence. Mais l’arbitre n’ayant pas réagi après cette altercation entre les deux adversaires, les joueurs de la Nouvelle-Zélande ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes.

«À notre surprise, le capitaine néo-zélandais est venu nous voir pour nous dire que son équipe ne reprendrait pas le match. Les faits sont les suivants : deux joueurs ont échangé des mots sur le terrain. Qui s’est exprimé le premier ? C’est entre eux. Les joueurs néo-zélandais ont décidé de soutenir leur partenaire, et évidemment nous soutenons notre joueur. Ils ont choisi d’abandonner le match, sans témoin de cette histoire. L’arbitre n’a rien entendu, les bancs non plus. Laissons maintenant la FIFA décider, mais j’ai demandé au coach adverse, aux arbitres, personne n’a entendu quoi que ce soit. Donc je ne sais pas comment la FIFA pourra trancher sans témoin. Le fait est qu’on joue un match amical et qu’une équipe l’abandonne», a notamment confié de son côté le sélectionneur portugais du Qatar, Carlos Queiroz, au micro de la chaîne qatarienne Al-Kass.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match. — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 19, 2023