Naples : Khvicha Kvaratskhelia lâche un indice de taille sur son avenir

Homme fort du sacre de Naples en Serie A il y a un an, Khvicha Kvaratskhelia est, comme son équipe, beaucoup moins performant cette saison. Le joueur de 23 ans, auteur de dix buts et six passes décisives en 28 matchs de championnat, garde tout de même des statistiques intéressantes et une cote sur le marché des transferts. Lors d’un entretien accordé à Sky Sport, l’ailier napolitain a évoqué la possibilité de partir en fin de saison.

«J’ai beaucoup appris ici, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie. Faire partie de cette ville est une expérience merveilleuse. Si je devais partir, je suis sûr que beaucoup de choses me manqueraient», a assuré le Géorgien. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en 2027.