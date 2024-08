Lens : la grosse frustration d’Adrien Thomasson après l’élimination

Interrogé au micro de Canal + après la défaite frustrante (0-2) du RC Lens contre le Panathinaikos, synonyme d’élimination, Adrien Thomasson n’a pas pu cacher sa déception. Malgré une domination certaine, les Sang et Or ont finalement craqué au retour des vestiaires et ne joueront pas l’Europe cette saison… «Je pense qu’on peut s’en prendre qu’à nous même, il y avait largement la place, au match aller on aurait aussi pu faire la différence, c’est très frustrant», a tout d’abord lancé le joueur de 30 ans.

Et d’ajouter : «on concède deux buts évitables, surtout le deuxième. C’est très frustrant mais c’est le football. On n’a pas été assez tueur, que ce soit en attaque ou en défense. On a eu des grosses situations, leur gardien a fait un gros match mais il y avait la place pour mettre un but et quand on ne le fait pas on reste à la merci de prendre un but un peu gag et c’est ce qui s’est passé mais on doit maintenant se remettre au travail car un match contre Monaco nous attend». Un premier gros couac pour Will Still…