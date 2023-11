Marcus Thuram toujours hanté par un souvenir avec Messi

Aujourd’hui, Marcus Thuram (26 ans) joue dans la cour des grands. Il évolue à l’Inter et a été vice-champion du monde avec l’équipe de France. Plus jeune, l’attaquant suivait surtout les traces de son père Lilian. Et quand ce dernier évoluait au FC Barcelone (2006-2008), le petit Marcus a vécu une drôle d’expérience qui le marque toujours.

« À l’âge de 10 ans, je suis allé voir mon père s’entraîner au Barça et je n’avais pas mes crampons avec moi. Messi était jeune et après l’entraînement, j’ai voulu aller sur le terrain avec les autres enfants pour jouer et Leo faisait presque la même pointure que moi : je portais du 38 et lui du 40-41. Il m’a laissé ses chaussures, j’ai joué, puis il m’a dit 'garde les’. À 10 ans, je n’ai pas réalisé ce qui venait de se passer, et le lendemain, je les ai données à un ami. Je le regrette tous les jours », a-t-il confié à DAZN.