LdC, Brest : Pierre Lees-Melou pas emballé de jouer le PSG

Ce mercredi, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Roudourou pour affronter Brest en Ligue des champions. Les Madrilènes n’ont pas tremblé (3-0) grâce notamment à un doublé de Rodrygo, remuant sur son couloir gauche. Après la rencontre, le milieu français Pierre Lees-Melou s’est confié au micro de Canal+ pour expliquer que le résultat était un peu sévère. Et il a surtout confié que la possibilité d’affronter le PSG (ou Benfica) lors des barrages n’était pas très emballante.

La suite après cette publicité

«Franchement le résultat est un peu amer. Après bon, c’est le Real Madrid, on le sait tous. Au vu de la première période et de la deuxième, ce n’était pas mérité. Mais on voit la différence entre les deux équipes. Mais je trouve qu’on a pas démérité ce soir. Je pense que tout le monde va croiser les doigts pour tomber contre nous. Quoi qu’il arrive, ça sera en plaisir. On peut jouer contre qui ? Le PSG ou Benfica ? Oh putain… On espère Benfica, le PSG, on les connait, on les joue assez en Ligue 1. Tant pis. Tu m’as miné le moral là. Ça serait dommage de tomber contre Paris quand même. Quoi qu’il arrive, on sera content», a-t-il ainsi confié.