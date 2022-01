PL : James Ward-Prowse égale Thierry Henry !

Ce samedi, à l'occasion de la 22ème journée de Premier League, Southampton se déplaçait sur le terrain du Wolverhampton de Bruno Lage. Les Saints se sont inclinés 3 buts à 1 mais ce match aura été l'occasion pour le capitaine James Ward-Prose de rentrer un peu plus dans l'histoire à sa manière, et d'inscrire son nom au milieu des plus grands.

En effet, le milieu anglais est un spécialiste des coups de pieds arrêtés. Avant ce match, il en avait déjà inscrit 11 en Premier League depuis ses débuts, étant seulement devancé par le Français et légende d'Arsenal Thierry Henry (12) et par le spécialiste ultime en la matière, l'Anglais David Beckham (18). Avec sa réalisation sur coup franc face aux Wolves, il est ainsi arrivé à hauteur du champion du Monde 1998 et peut désormais essayer d'aller chercher le record de l'ancien Mancunien, ce qui ne semble pas improbable puisqu'il n'a que 27 ans !