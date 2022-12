Coupe du Monde 2022 : Olivier Giroud dans l'histoire des Bleus

La suite après cette publicité

Olivier Giroud est entré encore un peu dans l'histoire de l'équipe de France ce dimanche au Qatar. En ouvrant le score face à la Pologne, l'attaquant tricolore est devenu le meilleur buteur des Bleus avec 52 réalisations en 117 sélections (soit un but de plus que Thierry Henry en six rencontres de moins que la légende du football français). Il a d'ailleurs rendu hommage à l'ancien attaquant international français en réalisant un «T» avec ses doigts après son but en toute fin de première période (44e). Outre cette statistique, qui illustre quand même l'importance du joueur de 36 ans dans le schéma offensif mis en place par Didier Deschamps, le Milanais démontre rencontre après rencontre qu'il est indispensable pour l'équipe de France, surtout quand il évolue à ce niveau-là. «Le record d'Olivier, c'est fait et il ne va pas s'arrêter là» a même prophétisé Hugo Lloris, le capitaine de cette sélection.

D'autant plus qu'Olivier Giroud aurait pu s'offrir un doublé d'un magnifique retourné acrobatique si l'arbitre de la rencontre, M. Jesus Valenzuela, n'avait pas sifflé quelques secondes auparavant pour une faute sur le portier polonais, Wojciech Szczesny. Le principal intéressé s'est d'ailleurs exprimé au micro du diffuseur de ce huitième de finale sur le nouveau record qu'il a battu face à la Pologne. «Il y a ma femme, mes enfants qui sont là, plus mes potes d'enfance donc c'est génial, c'est un rêve de gosse de pouvoir battre Titi. Maintenant c'est chose faite, beaucoup de personnes me disaient 'allez ,allez ça va venir'. Maintenant, je mets ça derrière moi, mon obsession est d'aller plus loin possible. Je lui ai fait un petit clin d'œil après le but. C'est une immense fierté de pouvoir être devant lui. J'espère continuer à en mettre quelques-uns pour aider l'équipe à aller plus loin dans la compétition» a tout d'abord confirmé le numéro 9 tricolore.

Un modèle de résilience

Le pivot titulaire en l'absence de Karim Benzema a prouvé qu'il était bien plus qu'un remplaçant de luxe et qu'il pouvait aider l'équipe de France à conserver son titre de Championne du monde. Malgré un début de rencontre timide où il a éprouvé quelques difficultés à entrer dans son match, Olivier Giroud a fait preuve d'une capacité de résilience hors du commun pour ne pas abandonner et même relever la tête. «J’étais un peu frustré de ne pas avoir pu concrétiser sur un ou deux centres qu’il avait faits en début de match et qui plus est sur celui de Ouss (Dembélé, ndrl) où il est hors-jeu donc j’avais vraiment envie de pouvoir mettre ce but et plus en parler. C’est super pour nous, il me trouve bien et c’est que du bonheur» a en effet confié l'attaquant tricolore en marge de la rencontre. Des mots qui confirment sa capacité toute particulière à ne jamais rien lâcher et à démultiplier les efforts tant défensivement qu'offensivement avec cette volonté d'aider l'équipe de France et ses coéquipiers.

Jules Koundé, le défenseur des Bleus, a d'ailleurs souhaité adresser ses félicitations à Olivier Giroud en zone mixte alors que ce dernier n'a pas eu le parcours le plus évident avec l'équipe de France et a toujours souffert d'un certain désamour des supporters tricolores. «C'est beau, ça représente beaucoup de chose, la longévité, beaucoup de travail, l'abnégation. On sait que ça a pas toujours été facile pour lui, mais à chaque fois, il démontre, il est décisif et il travaille surtout pour l'équipe. Il fait partie des plus anciens et des leaders de ce groupe donc on est très content pour lui de même manière qu'on est très content pour Hugo (Lloris)» a notamment tenu à rappeler le Barcelonais. Ce n'est d'ailleurs pas le joueur de l'équipe de France à avoir été impressionné par la longévité et la résilience du natif de Chambéry.

En effet, même son de cloche pour Adrien Rabiot, totalement subjugué par son coéquipier :« C'est incroyable ce qu'il traverse depuis le début. On l'attendait dans le vestiaire pour le fêter, malheureusement, il était au contrôle anti-dopage. On est tous vraiment conscients que c'est incroyable, c'est top, c'est une personne vraiment humble qui bosse. Bien sûr, on va le fêter à l'hôtel. Déjà, on va voir l'accueil qu'on nous réserve. Mais bien sûr, on va fêter ça entre nous, le staff et aussi Hugo (Lloris, qui a égalé le record de sélections). Ce sont deux joueurs importants qui ont un gros vécu et qui le méritent.» De belles déclarations qui confirment le nouveau statut et le cap passé par Olivier Giroud. Elles permettent aussi d'attester que le groupe vit bien et que l'ambiance entre les joueurs est particulièrement bonne. De bon augure pour la suite de la compétition.