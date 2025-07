Botafogo : John Textor a été sans pitié avec son coach

Parti de l’Olympique Lyonnais, John Textor gère désormais les affaires courantes de Botafogo. Et dernièrement, l’Américain s’est montré très rude en limogeant son entraîneur, Renato Paiva, après l’élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Palmeiras. Depuis, le Portugais a été remplacé par Davide Ancelotti. Pour quoi avoir viré un coach qui avait pris la tête du Fogão seulement en février ? John Textor s’est expliqué.

« Pourquoi ai-je licencié Renato Paiva après qu’il ait battu le PSG ? Il a enfreint ses propres principes, il a abandonné le plan. C’est un entraîneur positionnel, très bon pour éduquer les joueurs sur le terrain, mais les supporters étaient mécontents de la façon dont nous avons commencé à jouer défensivement. Nous aurions dû battre l’Atlético de Madrid et Palmeiras, nous sommes meilleurs que Palmeiras. Il a brisé ses principes. Je lui ai demandé (avant les huitièmes de finale) quel était le meilleur match de sa carrière et il m’a répondu : « face au PSG ». Je me suis alors demandé quel était le meilleur match que j’avais vu dans ma vie, et c’était contre le PSG. Le jour du match, j’ai dit que ce n’était pas le PSG, mais Palmeiras. Palmeiras n’est pas le PSG. “Il est temps de jouer au football, d’aller là-bas et de les achever”. Qu’avons-nous fait ? On s’est assis et on a regardé nos adversaires avancer. En dix matches, ils devenaient de plus en plus défensifs et, quand on brise ses principes, il faut partir. Je ne prends pas ces décisions seul. Mais si l’ensemble du département vient me voir et me dit que nous devons faire quelque chose à propos de l’entraîneur, nous le faisons. C’est un processus qui s’est déroulé sur dix matches. Paiva est un grand entraîneur, mais il doit rester fidèle à son style dans son prochain poste, il ne peut pas céder à la pression des supporters brésiliens. Ils sont brutaux », a-t-il déclaré à TalkSport.