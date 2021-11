CdF : au bout du suspense, Chauvigny élimine Le Havre et crée la sensation

Pour le huitième tour de la Coupe de France, le club amateur de Chauvigny, pensionnaire de National 3, affrontait Le Havre, sixième de Ligue 2, au stade de Châtellerault. Un sacré challenge pour les amateurs entraînés par Stéphane Malloyer, ce dimanche à 15 heures. Pourtant, à la fin du temps réglementaire, les Chauvinois étaient toujours en course pour créer la sensation. Solides défensivement, les locaux, qui évoluaient à 30km de leur stade (non homologué pour accueillir un club professionnel), arrachaient une séance de tirs au but décisive...

Khalid Boutaib se présentait alors face au portier de Chauvigny pour lancer idéalement les Havrais dans cette séance mais ne trouvait pas la faille... Et les amateurs n'allaient pas manquer l'occasion de créer l'exploit. Faisant preuve d'un sang froid déroutant, les tireurs chauvinois réalisaient un sans-faute et profitaient d'un dernier échec de Nolan Mbemba pour s'offrir le scalp des Normands (0-0, 4-3 aux tab) et ainsi accéder aux 32es de finale.

