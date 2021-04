PSG : Mauricio Pochettino réagit à la création de la Super League

La suite après cette publicité

On ne l'avait toujours pas entendu au sujet de la création de la nouvelle Super League, dont son ancien club de Tottenham est l'un des membres fondateurs. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille d'un quart de finale de Coupe de France face à Angers (à suivre en live sur notre site), alors que le PSG a lui pris le parti de l'UEFA et sa réforme de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a préféré botter en touche, assurant qu'il ne connaissait pas encore toutes les données à ce sujet pour exprimer une opinion trancher.

«Avant tout, j’émets une opinion sans avoir tous les arguments en ma possession. Nous voyons au regard des informations, un groupe de clubs tentant de créer une nouvelle compétition et l’UEFA essayer d’améliorer la Champions League, avec une autre version. On verra ce qui se passera dans les prochains jours, semaines, mois. On pourra alors donner une réponse davantage en adéquation avec la responsabilité qu’exige ma position. Je crois qu’aujourd’hui, en tant que joueurs et entraîneurs, nous devons nous concentrer sur nos matches de la meilleure manière possible.»