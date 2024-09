Qualif CAN 2025 : le Cameroun et le Nigéria assurent, la Mauritanie sur le fil

Cameroun - Namibie, Nigéria - Bénin et Mauritanie - Botswana étaient au programme à 18h des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui aura lieu au Maroc. C’est dans un climat très électrique, entre le président de la Fédération camerounaise Samuel Eto’o et le ministre des Sports, que les Lions Indomptables ont accueilli la Namibie, 98e nation au classement FIFA. Dans une rencontre dominée par la sélection de Marc Brys, Vincent Aboubakar a finalement permis à son équipe de l’emporter (1-0), grâce à sa 40e réalisation en sélection (65e). De quoi permettre au Cameroun de lancer idéalement sa campagne de qualification.

La suite après cette publicité

Le Nigéria a également fait le travail face au Bénin. Une large victoire pour les Super Eagles (3-0), avec des buts signés Ademola Lookman (45e+2 et 83e) et Victor Osimhen (78e), quelques minutes après son entrée en jeu à la place de Victor Boniface. Enfin, Sidi Amar (84e) a permis à la Mauritanie d’Amir Abdou, huitième de finaliste de la dernière CAN, de s’imposer face au Botswana (1-0).

Les résultats du multiplex de 18h :