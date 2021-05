Croatie : la liste des 26 pour l'Euro

Peu à peu, on commence à découvrir les listes pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Ce lundi, la Croatie a dévoilé ses sélectionnés et il y a, sans surprise, du très beau monde. En plus des classiques Luka Modric, Dejan Lovren, Mateo Kovacic ou Ante Rebic, on notera la présence de Duje Caleta-Car, le défenseur marseillais.

Il n'est pas le seul représentant de la Ligue 1 puisque Domagoj Bradaric (LOSC) a lui aussi été appelé par Zlatko Dalić. Toma Basic, le Bordelais, est réserviste. Borna Sosa n'est lui pas appelé après la polémique concernant sa possible naturalisation pour jouer avec l'Allemagne.

Le groupe croate :

Gardiens : Livakovic, L.Kalinic, Sluga

Défenseurs : Lovren, Caleta-Car, Vida, Gvardiol, Barisic, Bradaric, Vrsaljko, Juranovic, Skoric

Milieux : Badelj, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Vlasic, Ivanusec

Attaquants : Perisic, Rebic, Brekalo, Kramaric, Petkovic, Orsic, Budimir