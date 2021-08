ESTAC - PSG : les compositions officielles

La première journée de Ligue 1 se poursuit au stade de l'Aube avec un duel entre le promu Troyes et le favori au titre, le Paris Saint-Germain. A domicile, les joueurs de Laurent Battlès s'organisent dans un traditionnel 3-5-2 avec Gauthier Gallon comme dernier rempart derrière Oualid El Hajjam, Jimmy Giraudon et Karim Azamoum. Issa Kaboré et Youssouf Koné assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Rominigue Kouamé, Florian Tardieu et Dylan Chambost dans l'entrejeu. Devant, Renaud Ripart est accompagné par Yoann Touzghar.

De son côté, le Paris Saint-Germain aligne une équipe qui retrouve peu à peu ses cadres. Keylor Navas prend place dans les cages tandis qu'Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo prennent place devant lui. Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera se retrouvent au milieu du terrain. En attaque, Julian Draxler, Mauro Icardi et Kylian Mbappé sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Danilo, Herrera – Draxler, Icardi, Mbappé

Troyes : Gallon – El-Hajjam, Giraudon, Azamoum – Kaboré, Kouamé, Tardieu, Chambost, Koné – Touzghar, Ripart