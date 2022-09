OL : Joris Manquant quitte le club

Joris Manquant n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais. Grand espoir de la formation rhodanienne, l'attaquant de 16 ans vient, en effet, de rompre son contrat aspirant avec l'OL, d'un commun accord avec ses dirigeants. Une information révélée par L'Equipe, samedi soir, que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Meilleur buteur U17 l'année passée, celui qui culmine à 1m88 n'était pourtant pas pressenti comme un candidat au départ. Et pour cause. Fort de 20 buts en 20 matches, Joris Manquant a tout simplement survolé la dernière saison en U17 nationaux. Désormais tourné vers un nouveau projet, le Français pourrait rebondir dans les prochains jours. Son nom est notamment évoqué au sein de quelques écuries de L1, de Serie A et de Liga.