Inter : Simone Inzaghi prévient son groupe pour la reconquête du titre

Dauphin de l'AC Milan la saison passée en Serie A, l'Inter Milan entame ce samedi son championnat sur la pelouse de Lecce. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, Simone Inzaghi a fait le point sur son ressenti à propos de la nouvelle saison à venir.

« J'ai des certitudes, j'ai une année supplémentaire de travail avec l'équipe et les joueurs. Demain, un championnat difficile recommence, certaines équipes se sont beaucoup renforcées. Je me concentre sur Lecce, nous trouvons un joueur nouvellement promu avec public et enthousiasme et avec un entraîneur très préparé. Il va falloir jouer un match d'Inter » a-t-il déclaré.