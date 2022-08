Ligue 1 : l'OGC Nice tenu en échec par Toulouse

Suite de la première journée de la Ligue 1 édition 2022/2023 : l'OGC Nice se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse (sèche) du Stadium municipal pour y affronter le promu Toulouse, de retour en première division après deux saisons en Ligue 2. Après une préparation en demi-teinte, les Aiglons arrivaient en Haute-Garonne avec deux changements dans leur onze par rapport à l'an passé : Lucien Favre alignait Marcin Bulka dans les buts malgré l'arrivée de Kasper Schmeichel (ex-Leicester), sur le banc, et Alexis Beka Beka (ex-Lokomotiv Moscou) dans son milieu à 3 derrière l'ancien du Téfécé Andy Delort. Côté Violets, Philippe Montanier faisait confiance au jeune Farès Chaïbi au poste de numéro 10 devant la recrue estivale néerlandaise Thijs Dallinga, arrivé en provenance de l'Excelsior Rotterdam.

Les deux formations n'avaient pas besoin de round d'observation sous le soleil toulousain, avec une première grosse occasion signée Amine Gouiri, qui voyait sa tentative frôler le poteau droite de Maxime Dupé (4e). Les Violets se réveillaient au fil du match et mettaient en difficulté la défense azuréenne grâce aux appels dans le dos de Ngoumou et Dallinga, souvent sur le côté gauche Dante-Bard. Après avoir trouvé le poteau de Bulka (17e), l'attaquant batave trouvait finalement le chemin des filets sur le bon centre rentrant de Van den Boomen (1-0, 21e), qui s'offre sa première offrande après avoir été élu meilleur passeur dans l'antichambre l'an passé (20 en 2021/2022). Dallinga était même proche du doublé deux minutes plus tard, mais Todibo intervenait au dernier moment au second poteau (23e).

Ramsey offre un point au Gym

Le Gym réagissait néanmoins grâce à Andy Delort, donc le centre puissant à ras de terre ne trouvait personne (27e), et Calvin Stengs, mis en échec par la barre transversale (32e). Gouiri se montrait enfin dans la zone de vérité mais son coup de casque était tranquillement capté par Dupé (36e). Entretemps, à la retombée d'un corner, Spierings envoyait sa reprise au-dessus des buts du portier polonais (33e). Delort croyait battre Rouault et Dupé d'une tête passant à côté des filets adverses (45e). Au retour des vestiaires, la rencontre semblait un peu plus équilibrée entre les deux équipes, mais les visiteurs se créaient quelques opportunités avec le coup-franc de Delort (55e), sans réussite, et la combinaison entre Thuram et Gouiri, neutralisée par Dupé (61e).

Il fallait attendre le coaching de Lucien Favre pour voir l'OGC revenir dan le match : après une belle incursion dans la surface de réparation, Brahimi trouvait en retrait Ramsey, sur son premier ballon, qui reprenait parfaitement le ballon pour tromper le dernier rempart toulousain et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 78e). Les joueurs de Lucien Favre poussait jusque dans le temps additionnel avec la double occasion de deux entrants, Lemina et Ilie, mais Dupé se muait en sauveteur pour offrir le premier point à ses coéquipiers dans cette saison 2022/2023 face à l'OGC Nice, qui recevra Strasbourg le week-end prochain. Le TFC se déplacera quant à lui au stade de l'Aube pour jouer l'ESTAC.