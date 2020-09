Le FC Barcelone commence à croire au retour de Lionel Messi mais...

La tendance se confirme. Au surlendemain de la réunion entre le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu et son père Jorge, Lionel Messi (33 ans) envisage désormais sérieusement la possibilité de rester une saison de plus au Barça. La Pulga, qui avait exprimé ses envies de changer d'air il y a dix jours dans un burofax (lettre recommandée) à destination du club, a échangé avec son paternel ce jeudi pendant plusieurs heures et l'inflexibilité du Barça, qui attaquera en justice et l'Argentin et le club qui essaiera de le recruter, l'invite à faire machine arrière.

Pour Marca, la décision est même déjà prise et l'intéressé devrait l'annoncer dans les prochaines heures. Mais si le club blaugrana se montre très dur, il n'en est pas pour autant jusqu’au-boutiste. Ainsi, on apprend dans les colonnes de Mundo Deportivo que la direction azulgrana comprend la déception de l'Argentin suite à l'humiliation subie en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2). Et même si sa réaction est jugée excessive, ses patrons ne lui en tiendront pas spécialement rigueur.

Clémence et méfiance absolue

Le quotidien sportif espagnol assure ainsi que, malgré son absence aux tests PCR puis aux premières séances d'entraînement de l'ère Ronald Koeman, le natif de Rosario ne sera ni sanctionné ni rappelé à l'ordre par sa direction. Aucune amende n'est envisagée et c'est lui qui choisira le timing de son come-back sur les terrains. D'ailleurs, l'entraîneur néerlandais a réaffirmé en interne qu'il comptait grandement sur lui pour la saison à venir.

L'idée est donc simple côté Barça : on efface tout et on recommence. Personne n'exigera de lui d'excuses ou d'explications publiques, il sera libre de s'exprimer ou non. Une posture plutôt clémente vu le retentissement de l'affaire, sans doute pour ne pas froisser la star, qui semble finalement avoir décidé d'honorer son contrat jusqu'au bout, et s'éviter un nouveau rebondissement. Plutôt optimiste selon les médias espagnols, les Culés ne veulent prendre aucun risque...