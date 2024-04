Le Slavia Prague et Mohamed Ihattaren mettent fin à leur collaboration !

Sa carrière prend vraiment une tournure cauchemardesque. Ancien grand espoir du PSV Eindhoven et de la Juventus Turin, Mohamed Ihattaren a vu le destin lui jouer des vilains tours entre problèmes physiques et extrasportifs. Et alors qu’il avait rejoint le Slavia Prague en décembre dernier jusqu’en fin de saison dans l’optique de se relancer, l’aventure a tourné court en Tchéquie. Ne jouant pas avec le club de la capitale, nous vous informions il y a quelques semaines que le Slavia était ouvert à l’idée de résilier son contrat.

Et le couperet est tombé ce dimanche. Dans un communiqué froid, le club à l’étoile rouge sur son logo a annoncé le départ du milieu offensif de 22 ans : «le club et le milieu de terrain néerlandais ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur coopération. La décision de résilier le contrat a été prise d’un commun accord. Le joueur a entre autres exprimé son souhait de se concentrer sur sa carrière au sein de son entourage immédiat et de sa famille, le Slavia l’a pleinement soutenu dans ce choix.» Reste à savoir où Ihattaren arrivera désormais à rebondir.