La carrière de Mohamed Ihattaren prend un nouveau tournant regrettable !

Au rayon des énormes gâchis de l’histoire du football moderne, il est impossible de ne pas penser à Mohamed Ihattaren. Grand espoir du PSV à ses débuts à seulement 17 ans, le remuant milieu offensif avait explosé lors de la saison 2019-2020 en devenant un cadre de l’équipe première avec la bagatelle de 7 buts et 9 offrandes en 33 matches. Des débuts en fanfare récompensés par une sélection en A avec les Pays-Bas (il est resté sur le banc, ndlr) qui laissaient présager une carrière riche en succès et à la hauteur du talent du natif d’Utrecht.

La suite après cette publicité

Mauvais choix, problèmes personnels et mauvaise influence ont freiné Ihattaren

Pourtant, sa vie bascule fin 2019 avec la mort de son père, Mostapha. Touché mentalement par le décès de son modèle, le gaucher est moins impactant sur le pré et est mis sur le côté lors de la saison 2020-2021 sous les ordres de Roger Schmidt. L’arrivée du technicien allemand aura clairement freiné la carrière du prodige du PSV, qui avait une relation conflictuelle avec Schmidt. Pour autant, le milieu offensif a été défendu corps et âme par feu Mino Raiola, son ancien agent : «ce qui s’est passé hier est absolument indigne du PSV. Nous ne sommes pas d’accord avec le contenu, mais la manière dont il a été présenté est inacceptable et inadmissible. Schmidt a-t-il besoin d’une tierce partie comme le groupe des joueurs pour avoir un avis ? La prochaine fois, il devrait dire à son partenaire ce qu’il pense. Les footballeurs spéciaux ont besoin d’une approche spéciale. À cet égard, je suis heureux que Schmidt n’ait pas été l’entraîneur de Maradona, car nous n’aurions alors jamais vu le vrai Maradona.»

À lire

Real Madrid : un ancien éducateur d’Arda Güler le voit déjà jouer avec Kylian Mbappé

Et alors que la situation en terres néerlandaises était devenue ingérable, un départ de son club formateur était inévitable. Ainsi, à l’été 2021, c’est la Juventus Turin qui s’est attaché les services du prodige batave. Problème, rien ne s’arrange en Italie. Prêté directement à la Sampdoria, Ihattaren arrive en surpoids lors de la préparation estivale et ne joue aucun match avec le club gênois. Même constat avec la Juventus alors qu’il ne joue aucun match avec les Bianconeri. Prêté en hiver 2022 à l’Ajax Amsterdam, Ihattaren se présente avec un surpoids de 15 kilos mais réalise des débuts intéressants avec la réserve amstellodamoise. Ne jouant qu’une fois avec les Ajacides lors de ce prêt, il est amené à rester dans la capitale néerlandaise où l’espoir de se voir se relancer est alors d’actualité et incarné par Alfred Schreuder, le nouvel entraîneur. Pour autant, des problèmes extra-sportifs avec la Mocro Maffia, une organisation mafieuse sévissant en Belgique et aux Pays-Bas et qui est composée de clans dont les membres sont issus de l’immigration marocaine en grande majorité, ternissent sa préparation. Le natif d’Utrecht ne jouera donc pas avec l’Ajax, son prêt est rompu en hiver et Ihattaren termine la saison avec la Juventus Turin, où il ne joue toujours pas…

La suite après cette publicité

Le Slavia Prague veut le virer à cause de son comportement

Enfin libre l’été dernier, le joueur de 22 ans signe à Samsunspor librement. Pourtant, nouveau rebondissement, un jour après son arrivée, son contrat est déjà rompu après des demandes salariales jugées exorbitantes par la direction turque. Encore libre, l’ancien virtuose du PSV rejoint donc le Sparta Prague en Tchéquie cet hiver. Un énième espoir de voir son destin être repris en main. Et encore un autre qui s’échappe en fumée. Ne jouant pas la moindre rencontre avec la formation tchèque, le joueur qui avait trois années supplémentaires à aller chercher à l’issue de sa saison ne va pas faire de vieux os au sein du club de la capitale.

En effet, d’après les dernières informations de la presse néerlandaise, le joueur de 22 ans va être libéré par le Slavia Prague à cause d’un problème de comportement. De ce fait, des discussions seraient en cours pour mettre fin au contrat du joueur néerlandais dès que possible. Un nouveau coup dur et un nouveau branlement de combat pour Mohamed Ihattaren pour ce qui est déjà une carrière surréaliste. Parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau un jour et atteindre les sommets qui lui étaient prévus à ses débuts ? Rien n’est moins sûr…